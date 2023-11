Allenamento a porte aperte al nuovo Viola Park nel pomeriggio di oggi per la, che domenica sera affronterà laallo stadio "Artemio Franchi". Al termine della seduta la squadra viola, accompagnata dal tecnico Vincenzo, dal dg Joee dal presidente Rocco, ha ricevuto l'abbraccio dei circa 1.500 tifosi presenti in Curva che l'hanno caricata in vista del match contro i bianconeri. Unica nota stonata, il problema fisico accusato da Fabiano: stando a Sportitalia il classe 2000 si è fermato a causa di una botta alla caviglia, la cui entità sarà valutata nei prossimi giorni.