Un nuovo faccia a faccia. La decisione sul futuro va presa al più presto, anche perché il mercato di gennaio si avvicina: ieri mattina è andato in scena un incontro tra Joe Barone, DG della Fiorentina, e Darko Ristic, agente di Vlahovic, in un bar di Firenze. Dopo mesi di scontri, ecco un appuntamento. Non è da escludere, si legge sul Corriere Fiorentino, che sia stato il presidente Rocco Commisso, tornato da pochi giorni in Italia, a spingere per riallacciare i rapporti: se non per rinnovare, almeno per trovare una soluzione condivisa. Tante le ipotesi per l'addio, tante le offerte e le difficoltà della Juventus, squadra con la quale si mormora il giocatore e il suo manager abbiano un patto di ferro, non aiutano il numero 9. L'ultima offerta della Fiorentina ammontava a 5 milioni netti per quattro anni, lo stipendio più alto mai offerto ad un giocatore della Fiorentina, con clausola rescissoria fissata a 75 milioni.