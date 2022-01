"In Rocco we trust". Questo il messaggio comparso su uno striscione appeso sui cancelli del Franchi. Un messaggio importante, che arriva dopo le polemiche seguite alla cessione di Dusan Vlahovic alla Juventus; un messaggio che intende allentare le tensioni e far sentire la vicinanza di una parte dei tifosi al patron viola. A riportarlo è firenzeviola.it.