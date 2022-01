La fondazione e la famiglia Nervi, discendenti di Pierluigi che ha architettato lo stadio Franchi di Firenze, valuta la querela ai danni di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina che ha definito l'impianto "merdoso". Ecco le parole di Elisabetta Margiotta Nervi a La Repubblica:



"Orripilante. Siamo allibiti, sconcertati e indignati dalle parole di Commisso. Certamente questa uscita la dice lunga sul personaggio di Commisso, che si conferma quel che è con questa esternazione. Troviamo molto grave che abbia detto quelle cose ad un giornale di prestigio e diffusione internazionale come il Financial Times. E troviamo grave anche che non ci sia stato alcun tipo di scusa, né da parte di Commisso né da parte della Fiorentina. Vediamo se ci sono gli estremi per una querela per la portata della frase incriminata e anche di tutto ciò che ha detto".