Sta facendo parecchio discutere un video diffuso dalla Fiorentina sul profilo ufficiale di TikTok. Nelle immagini, che durano pochissimi secondi, si vede il fallo di Milenkovic su Chiesa che ha poi portato al doppio giallo rimediato dal difensore viola, con la squadra costretta a giocare in inferiorità numerica per i restanti 20 minuti.



IL VIDEO - L'accusa della Fiorentina arriva tramite l'audio pubblicato a corredo del video. Si sente la voce di Stefano Bizzotto, commentatore di Rai Sport, che dice: "Eccola, Tania Cagnotto, doppio salto mortale indietro carpiato" mentre Chiesa corre palla al piede. Quindi il rumore dell'acqua dopo il tuffo, "sincronizzato" con il fallo di Milenkovic e la caduta dell'esterno bianconero. Il video si chiude con il rosso mostrato al serbo e la voce dell'altro commentatore della Rai, Oscar Bertone, che dice "leggermente scarso".



LA RISPOSTA DI CHIESA - Il video è stato pubblicato dall'account social della Fiorentina nel tardo pomeriggio. Al momento né la Juventus né Chiesa hanno replicato alle accuse. Il giocatore ha pubblicato solamente una foto su Instagram, ma relativa al suo allenamento a Coverciano con la Nazionale: nello scatto è insieme ad altri due juventini, ossia Locatelli e Bernardeschi.



LE REAZIONI SOCIAL - Diverse le reazioni dei tifosi sui social, con una ovvia polarizzazione tra quelli viola e quelli bianconeri. C'è chi critica Chiesa, o ancora chi apprezza l'ironia del club, o chi si scaglia contro la Fiorentina e 'sogna' un video del genere anche il prossimo anno, ma con protagonista Dusan Vlahovic in bianconero.

RIMOSSO - Dopo aver suscitato il vespaio di polemiche, il club viola ha tolto il video da TikTok.