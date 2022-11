E' tempo di bilanci per le squadre di club e quello chiuso dalla Fiorentina al 30 giungo 2022 e più che positivo. I Viola hanno infatti totalizzato un utile pari a 46,8 milioni di euro. Il fatturato dei gigliati è stato pari a circa 233,2 milioni, con i costi che si sono ridotti a 161,4 e il patrimonio di Rocco Commisso che vola così a 218 milioni di euro. Ma ci sono alcuni dati che andrebbero analizzati con la lente di ingrandimento, perchè le plusvalenze sono in particolar modo legate alle operazioni realizzate con la Juve. La trattativa che ha portato Vlahovic in bianconero ha infatti giovato 68 milioni effettivi di plusvalenza da parte della Fiorentina, a cui vanno aggiunti anche i 39 milioni dell'operazione che vide sbarcare Federico Chiesa all'ombra della Mole.