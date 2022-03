10.000 euro di multa. Questa la "punizione" inflitta dal Giudice Sportivo alla Fiorentina per i cori intonati dai tifosi in direzione di Dusan Vlahovic nel pre partita della semifinale di andata di Coppa Italia. Dagli spalti di uno Stadio Franchi letteralmente "infuocato", con i sostenitori muniti anche di oltre 10.000 fischietti proprio con l'intento di "stordire" il centravanti serbo della Juve, nella serata di ieri erano infatti partiti diversi insulti (anche a sfondo razzista) in direzione del classe 2000, etichettato come "buffone" e "zingaro" per la "colpa" - ben rappresentata metaforicamente anche nella coreografia a tema dantesco - di aver tradito la squadra viola passando tra le file dei rivali bianconeri. Oggi la notizia della sanzione, stabilita dal Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'AIA Carlo Moretti. Entrambe le società, inoltre, sono state multate con 2.000 euro ciascuna "a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l'inizio della gara".