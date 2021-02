L'ex centrocampista Stefano Fiore, che durante la sua carriera è stato anche vicino alla Juventus quando era all'Udinese, ha analizzato la sfida scudetto spiegando che c'è una squadra che proprio non può perderlo: 'La classifica parla chiaro. Dopo la vittoria contro la Juventus l'Inter è diventata una squadra solida che ha trovato una quadra e sta crescendo ancora di più. Adesso la squadra di Conte non dovrà giocare nemmeno le coppe, non può perdere il campionato". Queste le parole di Fiore a Tmw.