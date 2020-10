Stefano Fiore, ex centrocampista della Lazio, ha parlato al Corriere dello Sport della Lazio del suo ex compagno di squadra Simone Inzaghi: "Simone è stato capace di fare un grande lavoro, ha recentemente vinto la Supercoppa Italiana ed è riuscito a portare i biancocelesti di nuovo in Champions League. Non sono due risultati qualsiasi. Sono sicuro che se non fosse stato sospeso il campionato la Lazio sarebbe riuscita a lottare fino alla fine per lo scudetto". Sia Fiore che Inzaghi contribuirono a regalare alla Juve il suo 26° scudetto: erano in campo contro l'Inter il 5 maggio 2002.