L'ex calciatore della Lazio, Stefano Fiore, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Tv Play, dove ha parlato anche della lotta Champions, soffermandosi pure sui 9 scudetti vinti consecutivamente dalla Juve.'Lo scudetto va via quasi a metà stagione e per 9 anni c’è stato un dominio della Juve. Questo deve far riflettere, perché oltre ai soldi, se vogliamo avere un target appetibile anche all’estero alcune riforme guardando al passato si potrebbero fare. Oggi Bologna-Fiorentina è interessante, perché sono due realtà che fino a qualche stagione fa valevano nono e decimo posto mentre oggi valgono quarto e quinto'.