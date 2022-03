Fiona May, a Gazzetta, parla così dell'accoglienza che Firenze riserverà a Dusan Vlahovic: "Fischiare Vlahovic? Non potrei mai. È un atleta e questo è il suo lavoro, alla fine deve necessariamente prevalere il rispetto. Certo è che quando è andato via sono stata male, perché è un vero talento e anche in maglia viola è stato capace di fare grandi cose. Ma capisco che abbia dovuto pensare pure alla sua carriera e quanto sta facendo alla Juventus è impressionante. È un giocatore speciale, ma a me non resta che sperare che la mia Fiorentina vinca!".