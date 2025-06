Juventus Next Gen, il primo rinforzo... è già in casa: chi è Finocchiaro

Getty Images

Chi è Gabriele Finocchiaro

Laè pronta a rinforzarsi con un talento… cresciuto in casa. Si tratta di, attaccante classe 2006 che dopo un biennio positivo in Primavera sembra destinato al salto in, con la Seconda squadra bianconera che sarà ancora guidata da mister Massimo Brambilla. Il club sembra credere molto in lui, tanto che nell'aprile scorso gli ha fatto firmare il primo contratto da professionista con scadenza nel 2027, anche per allontanare fin da subito le sirene di alcune società estere.Esterno offensivo abile nell'uno contro uno, Finocchiaro si distingue per l’eccellente uso di entrambi i piedi. Dal punto di vista tattico, può agire anche da trequartista o seconda punta, caratteristiche che lo rendono estremamente versatile e prezioso per ogni tipo di allenatore. Rapido, esplosivo e dotato di un ottimo tiro dalla distanza, il classe 2006 ha mostrato grande potenziale.

Il percorso alla Juventus

Originario di Acireale, in Sicilia, Finocchiaro è approdato alla Juventus all’età di 14 anni. Dopo essersi messo in luce con l’Under 17, ha disputato due stagioni con la Primavera bianconera, totalizzando 55 presenze arricchite da 4 goal e 7 assist.