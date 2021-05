Un unico, grande coro: fino alla fine. La Juve ci crede e lo dimostrano i messaggi social dei giocatori, che hanno quasi tutti scelto una foto di gruppo per festeggiare una vittoria arrivata proprio così, con unità d'intenti, con il cuore e con l'orgoglio (oltre agli episodi). La Juventus è tornata a compattarsi nelle ultime due partite, forse troppo tardi. Ma non per questo vuole cedere il passo alla rassegnazione, esattamente come ha detto Andrea Pirlo alla vigilia della gara. Dunque, ci proverà. Proprio fino alla fine. E proprio come hanno dichiarato i calciatori attraverso le loro pagine social: un trionfo che resterà, nonostante tutto. Si spera, ecco, che non resti pure vano.



