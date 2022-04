Soltanto tre parole, ma uno sguardo che dice tantissimo: "Fino alla fine", è il messaggio di Paulo, il primo a tinte bianconere dopo la certezza del mancato rinnovo di contratto. Dybala, con la maglia sulle labbra, quasi a baciarla, guarda la curva e fa per salutarla: sguardo fisso verso i tifosi, gli unici con i quali Paulo ha mantenuto un rapporto d'affetto e di stima in questi anni. Quantomeno costante.Anche ieri sono arrivati applausi e cori, un amore viscerale da parte degli juventini per il proprio dieci. Che risponde sui social, e che darà tutto. "Fino alla fine".