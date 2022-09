Laesce dal Franchi di Firenze con un punto in tasca, dopo il pareggio per 1 a 1 contro la Fiorentina. Prosegue la striscia positiva ma, in parallelo, la Vecchia Signora continua a non convincere per il gioco espresso. Dopo il fischio finale, i post dei calciatori bianconeri sembrano andare tutti nella stessa direzione: "Fino alla fine"; messaggio di speranza nel futuro.