Per la partita di domenica sera in programma a Tempere contro la Finlandia, l’Italia dovrà rinunciare a Marco Verratti. Il centrocampista del PSG, ammonito nel corso della sfida contro l’Armenia, è stato squalificato ed ha già lasciato il ritiro azzurro. Giocatori e staff partiranno oggi pomeriggio con destinazione Scandinavia dove prepareranno la prossima partita valevole per le qualificazioni ad Euro 2020.