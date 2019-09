Dopo cinque vittorie nelle prime cinque partite, l'Italia di Roberto Mancini affronta la sesta prova, la più difficile: gli Azzurri, a quota 15 punti che valgono il primo posto nel Gruppo J a punteggio pieno con sedici reti realizzate e solo due subite, affrontano alle 20.45 la Finlandia seconda in classifica e staccata di tre punti al Ratina-Stadion di Tampere, nella sesta giornata di qualificazioni a Euro 2020. Dopo la difficile vittoria in Armenia, con i tre punti questa sera l'Italiia volerebbe a sei punti dal secondo posto e blinderebbe in anticipo la partecipazione ai prossimi Europei, in attesa dell'ufficialità a Roma il 12 ottobre contro la Grecia. Occhio però ai finnici allenati da Markku Kanerva, che possono puntare su uno scatenato Teemu Pukki, cinque reti in Premier League con il Norwich City finora, e che credono ancora nel primo posto. Negli Azzurri spazio ancora ad Alessio Romagnoli in difesa, a fianco del capitano Bonucci, mentre a centrocampo parte titolare Stefano Sensi, al posto dello squalificato Marco Verratti.





Ecco le formazioni ufficiali di Finlandia-Italia (fischio d'inizio ore 20.45).



Finlandia: Hradecky; Granlund, Toivio, Arajuuri, Vaisanen, Uronen; Lod, Schuller, Kamara, Lappalainen; Pukki.



Italia: Donnarumma; Izzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Sensi, Jorginho, Barella; Chiesa, Immobile, Lo. Pellegrini.