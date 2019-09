Your browser does not support iframes.









di Cristiano Corbo

Sei su sei. Una catena che non si spezza, quella delle vittorie azzurre in queste qualificazioni in vista dell'Europeo 2020. Anche in Finlandia, l'Italia non si sottrae alla legge della vittoria: è 2-1, netto e solare. Pure con un rigore pressoché inesistente. Poco importa, comunque: contano i 18 punti in sei partite, massimo bottino auspicabile e ottenibile. Dopo il vantaggio siglato dalla zuccata di Ciro Immobile (in gol con la Nazionale dopo due anni, finalmente si sblocca), un rigore di Pukki aveva pareggiato le ostilità. Ci ha pensato Jorginho, sempre dagli undici metri, a portare il Mancio (quasi) agli Europei e soprattutto nella storia azzurra. Le pagelle? Le trovate nella nostra gallery dedicata.