E' terminato il Consiglio Federale straordinario convocato nel primo pomeriggio di oggi dalla FIGC. In vigore da oggi il Decreto governativo che rende tutta l'Italia zona protetta (rossa) e così il mondo dello sport si ritrova per discurere sul da farsi. Il calcio si ferma, almeno in Serie A, con anche tanti allenamenti saltati, ma cosa accadrà nelle prossime settimane? Come si fronteggiare l'emergenza coronavirus?



Come racconta Sky, dal Consiglio Federale è emerso quanto segue: Gravina e il resto della Figc hanno deciso di darsi 13 giorni di tempo per riorganizzare lo svolgimento delle partite e di tutti gli eventi previsti da qui al 3 aprile. Un nuovo Consiglio è stato indetto per il 23 marzo, quel giorno ogni presidente di Lega dovrà presentarsi con le soluzioni per ripartire. Si è parlato molto anche del rapporto con l'Uefa per riorganizzare i calendari. Ipotesi di fine campionato per il 31 maggio. Nelle prossime ore, aggiunge Sky, sindacati e Leghe si metteranno d'accordo per la questione allenamenti e le "ferie". La Uefa sta cercando anche di parlare con il governo spagnolo per aprire un corridoio che permetta ai vari club di volare sulla Spagna e giocare le partite secondo programma. Filtra pessimismo, così come sulla possibilità che altri Paesi adottino queste misure, impedendo lo svolgimento delle gare.