Il presidente della Uefa Aleksander Ceferin ha dettato la linea che devono tenere le federazioni, rispondendo di fatto alla decisione del Belgio di chiudere il campionato anzitempo e assegnare il titolo al Bruges. Così, avanti tutta, anche a costo di iniziare a porte chiuse: "Il calcio non è assolutamente la stessa cosa senza tifosi, ma è sicuramente meglio giocare a calcio senza fan e riaverlo in televisione, piuttosto che niente. Questo è ciò che la gente vuole, che restituiscano loro energia positiva a casa. Probabilmente sarà luglio o agosto. Non possiamo giocare a settembre o ottobre".