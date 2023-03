Dopo la sosta per le Nazionali riparte la serie A.L’ultima gara disputata dalla Juve ha avuto, parer mio, anche troppo risalto per quello che effettivamente vale, anche se battere l’Inter può sempre esser piacevole.Non dimentichiamoci però che in campionato la Juventus non si sa minimamente per quale obiettivo stia competendo.I tifosi bianconeri vengono costantemente illusi dal fatto che potrebbero veder restituiti alla Vecchia Signora addirittura i 15 punti o che anche in queste condizioni di penalizzazione la squadra potrebbe comunque riuscire ad ottenere una stoica qualificazione alla prossima Champions League e poi, una volta ricevuto lo zuccherino in pasto, partono nuovi filoni di indagini con, a sentire e leggere quello che circola, potenziali ulteriori penalizzazioni per questo e anche per il prossimo campionato.Praticamente un fine pena mai.E allora che senso ha continuare a sprecare energie in campionato?Si è dibattuto a lungo sul disdire tutto (DAZN, SKY, INFINITY, AMAZON ecc..) per l’ingiustizia perpetrata ai danni dei colori bianconeri in corso di stagione eppure a festeggiare la vittoria juventina a San Siro c’erano proprio tutti, nessuno escluso. Le cose quindi sono 2: o nessuno davvero alla fine ha disdetto oppure sono tutti passati al “pezzotto”, ipotesi alquanto poco credibile. Non si può disdire a comando a seconda se la Juve vince o meno, altrimenti sembra come quando eravamo bambini e quello che perdeva e rosicava si portava via il pallone.In attesa che riparta l’Europa League, vero e forse unico obiettivo di stagione, che ci si concentri sulla Coppa Italia ok, che viene subito dopo nella gerarchia delle conquiste da provare ad ottenere, lasciando al campionato (che a leggere quello che i tifosi scrivevano e chiedevano sui social qualche mese fa nemmeno dovrebbe essere visto…) un’importanza pari quasi ad un allenamento, esclusivamente per recuperare gli infortunati e provare nuovi schemi. Giusto?@stefanodiscreti