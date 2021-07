Ilsocietà madre del Manchester City, ha messo in atto una delle maggiori operazioni di indebitamento della storia del calcio, raccogliendo circaTra i club controllati dal gruppo con a capo la famiglia regnante di Abu Dhabi, la squadra più celebre è il City di Guardiola, ma ci sono anche squadre americane, australiane e indiane.Secondo quanto riportato da calcioefinanza.it, questo accordo supera il precedente più illustre tra Goldman Sachs e Barcellona, che si erano accordate per un finanziamento di 525.La maggior parte delle spese sarà dedicata alla costruzione di nuovi stadi, a partire da quello del New York City FC, club in cui ha giocato anche Andrea Pirlo. Ma anche il Manchester di Guardiola, che ha registrato una perdita netta di 148 milioni di euro nella stagione 2019/20, sarà pronto ad approfittare di questo enorme prestito.