Guardia di Finanza nella sede del Napoli: cosa succede

Secondo quanto riferito dall'ANSA, le Fiamme Gialle si sono presentate negli uffici di Fuorigrotta e Castel Volturno nell'ambito di, che fu trasmesso in video allo stadio Maradona. Il tutto - come riporta Goal - è partito da una denuncia in merito a un presunto danno erariale presentata dal consigliere comunale Catello Maresca, non avendo ricevuto una prova del versamento elargito a una Onlus.La scelta, per l'occasione, fu quella di mettere in vendita(5 euro per ogni settore del Maradona e 100 per i posti speciali nella Tribuna Posillipo). Ora i militari sono alla ricerca dei documenti che attestino la rendicontazione degli incassi, delle spese e della devoluzione in beneficenza dei circa 9.000 euro, mentre lo stesso consigliere Maresca, a caccia di chiarimenti presso il servizio Gestione Grandi Eventi, avrebbe ricevuto come risposta che non ci fosse alcun obbligo di rendicontazione, essendo la proiezione dell'incontro una delle possibilità messe a disposizione nell'ambito della concessione per l'uso della struttura di Fuorigrotta.