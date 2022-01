1









I colloqui vanno avanti, il piano è chiaro e il progetto Superlega non si ferma. E il 2022 può segnare una svolta. Real Madrid, Juventus e Barcellona, infatti, negli ultimi giorni hanno dialogato e riaffermato la volontà di impegnarsi per promuovere in modo significativo il nuovo torneo. L'incontro di agosto tra Florentino Perez, Andrea Agnelli e Joan Laporta ha avuto diversi seguiti negli ultimi tempi, con contatti costanti e fitti al fine di accelerare l'effettiva creazione di un progetto che continua, nonostante gli ostacoli e le minacce della Uefa. La necessità di riorganizzare l'attuale modello calcistico con nuove proposte resiste nelle idee dei protagonisti e non solo. Perez e Agnelli difendono costantemente l'idea e tornano a far fronte comune. I dialoghi dei giorni scorsi, raccontati dal Financial Times, avranno un seguito e nuove proposte, perché il 2022 possa essere l'anno in cui rivoluzionare il sistema attuale. O almeno questa è la volontà dei numeri uno di Juve, Real Madrid e Barcellona.