Manca solo lui. Manca Aaron, che martedì potrebbe subito rientrare in gruppo. Del resto, di attendere Ramsey si sarà pure stufato. Lui che ha scelto la Juve un anno fa, che ha firmato praticamente da sei mesi, e che è alla Continassa da inizio luglio. Ma ha sempre lavorato a parte, il gallese. Sempre quel quel brutto infortunio ai flessori subito contro il Napoli. Niente Asia, ma allenamenti personalizzati. Adesso l'ultimo passo in avanti e finalmente nelle rotazioni di Sarri. Seppur in singole sedute.



A DISPOSIZIONE - Una notizia fondamentale, per Sarri. Che ora potrà variare anche modulo e modo di colpire gli avversari. Ramsey potrà infatti operare da trequartista: come ricorda Tuttosport, il numero otto ha tecnica da regista avanzato e può fare liberamente l'incursore in una mediana a tre. Sarri ha sempre utilizzato quest'ultima variante tattica, finora. Incidere è l'obiettivo di Ramsey, magari pure dalla panchina. Due gol e 6 assist partendo fuori dall'undici titolare, nell'ultima stagione all'Arsenal: in Premier, nessuno ha fatto bene come lui.