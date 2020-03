A vederlo giocare contro il Paris Saint-Germain in Champions e più in generale ammirandone l’impatto al Borussia Dortmund, è facile che ogni tifoso bianconero abbia provato un senso di rimpianto per Emre Can. Ecco, tutto scomparso. Merito di Aaron Ramsey. Da giocatore dal rendimento scostante per problemi fisici e prestazioni sottotono, ora il centrocampista gallese ha preso la scena, trovando la sua perfetta collocazione tattica, la mezzala. Due gol in due partite (Spal e Inter), ma soprattutto quel sigillo contro nel derby d’Italia che ha il sapore di rivincita, dimostrando di essere quella pedina in mediana capace di inserirsi creando superiorità numerica e palle gol, come l’assist servito per il 2-0 di Dybala. Tuttosport riporta come Emre Can ha segnato 4 gol in 45 partite in bianconero, Ramsey in 1097 minuti, ovvero poco più di 12 partite complete. Senza dover aspettare il graduale recupero di Khedira, Sarri ha l’arma gallese dalla sua parte. Emre Can è già nel dimenticatoio.