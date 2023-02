Domani, contro la Lazio, il francese è pronto per l'esordio stagionale, per dare una svolta alla Juventus, nello spirito e nel rendimento. Finora mai a disposizione di Massimiliano Allegri per l'infortunio estivo al ginocchio, ora può tornare ad incidere. Solo 45' in campo nella tournée negli Stati Uniti, poi più nulla, con Max che avrebbe voluto rilanciarlo già rilanciarlo domenica scorsa in campionato salvo poi cambiare i piani.. Lui e Vlahovic dovranno rivitalizzare una squadra che sembra di nuovo in balìa degli eventi, come a inizio stagione. Proprio a partire dalla Coppa Italia, uno dei due trofei possibili in questa stagione.- Dopo il Chivas, il buio. Da fine luglio, quando nessuno avrebbe immaginato che il grande acquisto dell’estate bianconera non si sarebbe mai più rivisto, ad oggi per quel crac in allenamento e tutto ciò che ne è seguito. La terapia conservativa, l'operazione, il problema muscolare e il Mondiale saltato. 19 aprile 2022. L'ultima partita di Pogba. Con domani saranno 239 giorni dall’ultima gara ufficiale disputata. Poi la caviglia, il ginocchio e tutto il resto, ora riparte davvero. E sarà Allegri a scegliere se far partire Paul titolare contro la Lazio o, considerando che la partita può anche durare 120 minuti, optare per un ingresso in corsa. Più di dieci anni dopo il suo primo esordio con la Juve, Paul Pogba è pronto a ripartire davvero.