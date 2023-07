Finalmente, la Juve. Una Juve abbozzata, in prova, da tipici cantieri in corso. Ma almeno va in scena, con la prima amichevole quando ormai luglio è agli sgoccioli. Un ritardo non dettato da responsabilità del club bianconero, rimasto anzi spiazzato dal forfait del Barcellona di sabato scorso a causa del virus gastrointestinale che ha convinto Xavi a fermare i blaugrana. Sarà il Milan a testare lo stato di salute della Juve, che dovrebbe rinunciare a Dusan Vlahovic e ad altri giocatori fin qui costretti a un lavoro differenziato, per non parlare di quel Paul Pogba che ha di nuovo spostato il mirino del ritorno in campo a fine agosto. Ma questi test servono storicamente per agevolare l'inserimento dei nuovi acquisti, ecco perché in patria sarà Timothy Weah a catalizzare l'attenzione dei tifosi bianconeri e non soltanto, che in Italia metteranno la sveglia anticipata alle 4.30 del mattino. Esterno destro nel 3-5-2: questa è l'idea iniziale, ma l'ex Lille potrebbe fare comodo anche in caso di altre assetti tattici. C'è Weah dunque, ma ci sono anche altri giocatori sotto esame, giovani o giovanissimi, che rappresentano delle sostanziali novità rispetto alla passata stagione e ancora sperano di convincere Max Allegri a concedergli un posto in organico.SCOPRI TUTTO IN GALLERYCAMBIASODE WINTERHUIJSENWEAHYILDIZ