'Finalmente sono riuscita a darti il regalo di compleanno, a distanza di un mese e mezzo, e a farmi firmare il disegno. Tanti auguri, soprattutto ora che state per diventare genitori, Joao e Daniela. Vi auguro tanta felicità'. E sì, la felicità è proprio al primo posto in questo tardo pomeriggio torinese. Con questa piccola tifosa che ha raggiuntosotto casa e gli ha finalmente regalato un disegno per l'occasione speciale del venticinquesimo compleanno del giocatore. La supporter bianconera ha inoltre confermato le voci - e le foto apparse sui social - di una gravidanza per lady Cancelo, Daniela Machado. Presto i due diventeranno genitori, in attesa di capire il futuro di Joao.