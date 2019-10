di Andrea Menon, inviato a San Siro

Dybala apre, Higuain chiude. E sipario. Gioco e vittoria, lo show è servito. È la Juve argentina, quella di Dybala e Higuain, di Higuain e Dybala, quella che due anni fa avremmo definito in HD, per gioco e per qualità, e che due anni dopo è tornata a farsi vedere a San Siro. Un tango che, come dice Pjanic, deve essere ballato la domenica sera e che questa sera ha lasciato un'impressione ben precisa: la Juve non può prescindere dal talento e dai guizzi di Dybala, ma non può prescindere soprattutto dalla concretezza di Higuain. La certezza, in un attacco che sta cercando il picco massimo del suo affiatamento e che forse ha trovato iarrin alcune fasi ciò che Sarri sperava di vedere. A tratti, come il suo divertimento.



Un po' nel primo tempo con Dybala, un po' nel secondo Higuain, con una convivenza durata solo per 9 minuti. Pochi per valutare il tridente da "bar", provato perché proprio non si poteva uscire con un pareggio da San Siro, dopo questa prestazione. H e D si sono divise, i loro "padroni" si sono spartiti l'attacco, si sono spartiti Cristiano Ronaldo. Ecco, proprio con CR7 Dybala sembra aver finalmente trovato un'intesa reale, vera, concreta. Sì, perché quella dello scorso anno ha sempre dato l'impressione di essere un'intesa mascherata, dalla voglia di Juve, dalla voglia di giocare, insieme dalla voglia di vincere, e dalla "Siiuumask", palliativo per qualcosa che non è mai arricato. Un gesto simbolico e speranzoso visto dopo un gol, ma mai davvero propiziatorio per un'intesa che non ha raggiunto livelli di affinità tali da garantire a Dybala una maglia da titolare e alla Juve i gol per la Champions. C'è voluto un po', ma ciò che tifosi speravano è avvenuto, in una notte che ha sempre un sapore un po' speciale, nonostante sia solo ottobre. È la notte di Inter-Juve che rende tutto un po' più magico, che fa vedere una delle più belle versioni della Juventus di Sarri, tanto brava quanto cinica di fronte a chi non vede l'ora di usurparne il trono. E se la vittoria dà il gusto principale al piatto, queste spezie sono quelle che lo rendono unico, inimitabile. Fuor di metafora, si può dire sicuramente che la Juventus di Sarri convince, e sbalordisce per la velocità di apprendimento, pur restando ancora da migliorare sotto molti aspetti. L'attacco ne fa parte? Certamente, ma con diversi interpreti - l'ha voluto sottolineare anche Conte - il risultato non sta poi cambiando di molto. Dalle prime trame di Ramsey a Brescia a Dybala, da Dybala ai 24 passaggi che hanno portato al gol di Higuain questa sera. Tutti passi di uno stesso cammino in cui sicuramente Dybala sta trovando una strada da protagonista. Il bacio di Bonucci durante l'intervista, il "Siiuu" sussurratogli da Ronaldo sempre di fronte alle telecamere, ne sono i segnali più limpidi. Loro, i due volti di una Juve pronta a vincere tutto. E in mezzo Higuain, a fare da terzo tutt'altro che incomodo. Anzi...