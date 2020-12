16







di Nicolò Vallone

La Juventus sul campo del Genoa ha dimostrato di essere un gruppo. Qualcosa che mister Pirlo ha sempre sostenuto e non erano solo parole per salvare la faccia in un inizio di stagione complicato. Emblematica di questa unità del collettivo è stata la reazione di tutta la squadra al gol di Paulo Dybala, che ha sbloccato non solo il risultato di stasera (poi configuratosi sul 3-1 in virtù del pari di Sturaro e della doppietta dal dischetto di Ronaldo) ma anche il suo ruolino di marcia in questo campionato.



IL MOMENTO - L'attaccante argentino è partito come al solito: volenteroso, pieno di iniziative e movimenti, ma un po' avulso dai meccanismi. Mancava la svolta, la giocata, l'intuizione, ed eccola arrivare dopo 12 minuti del secondo tempo: raccoglie una palla lunga spizzata sulla trequarti e la conduce, la conduce, la conduce, e con essa il difensore che lo fronteggia, fino a rientrare in area sul mancino e chiudere il sinistro rasoterra in un modo che mette in difficoltà ogni portiere. Anche quelli come Perin, oggi in versione paratutto. TUTTI LO VOLEVANO! - E poi la reazione di tutti quanti. Come il pallone finisce in rete, Dybala corre forsennato verso la linea laterale, dove ci sono le panchine: abbraccia Morata (che ancora sedeva in panchina per lasciare spazio proprio a lui), abbraccia McKennie, abbraccia Bonucci che chiama a raccolta i compagni per festeggiare insieme la Joya ritrovata. E poi quell'abbraccio all'allenatore, quell'Andrea Pirlo che ha continuato a dargli la fiducia necessaria. Sapendo che questo momento, questo gol, prima o poi sarebbe arrivato. Ed è arrivato proprio "alla Dybala", sullo stesso terreno di Marassi dove, a fine agosto 2017, segnò la prima tripletta con la maglia della Juve.



A SKY... - Del resto le parole appena rilasciate da Pirlo su Dybala nel postpartita parlano chiaro: "Paulo sta meglio, aveva bisogno di questo gol per sbloccarsi sia mentalmente che fisicamente, oggi ha fatto una buona partita su tutti e due gli aspetti. Lo aspettavamo, ora che è tornato al gol ci aspettiamo ancora di più. Quest'atteggiamento ci consente di essere sempre aggressivi e sempre nella loro metà campo, e quando riconquisti la palla di là fai anche molta meno fatica con gli attaccanti; è meglio correre cinque metri in avanti che ottanta indietro per recuperare la palla. Questo deve essere l'atteggiamento giusto in tutte le partite, non solo in quelle importanti. L'abbraccio? Se lo meritava, perché era alla ricerca del gol e della prestazione da un po' di settimane, anche per lui era molto importante tornare al gol. L'abbraccio e il merito va anche a tutta la squadra che l'ha sempre supportato in queste partite anche se non riusciva a trovare il gol personale. Oggi l'ha trovato e ha fatto anche un'ottima prestazione".