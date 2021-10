Alla vigilia della partita con il Sassuolo avevamo prospettato il ritorno da titolare di Arthur, lasciandoci con un punto interrogativo: si prenderà la Juventus? Alla fine il regista brasiliano ancora non ha giocato dal 1' e si è dovuto accontentare del solito ingresso nel finale di partita.

Adesso però l'attesa è finita e punti interrogativi non ce ne sono: mancato l'appuntamento casalingo coi neroverdi, è ora di risollevare le sorti bianconere al Bentegodi contro il Verona del grande ex Tudor. Mister Allegri avrà modo per la prima volta di lanciare titolare l'unico elemento della propria rosa in grado realmente di fare funzione di playmaker, a prescindere poi dalla qualità e la velocità con cui svolge tale ruolo, che sono valutazioni di altro tipo.

In un inizio stagione di profonda crisi di gioco, la Juve può iniziare un nuovo capitolo della propria annata, di questo Allegri-bis: poter contare su un Arthur (si spera) integro fisicamente. Avere a disposizione un direttore d'orchestra per provare a cambiare davvero musica.