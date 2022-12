Domenica alle 16 si disputerà la finalissima tra Argentina e Francia, con i galletti che proveranno a centrare il secondo Mondiale consecutivo dopo quello vinto in Russia nel 2018. In casa Juve gli occhi sono tutti rivolti ai tre bianconeri ancora impegnati, vale a dire Adrien Rabiot da una parte e Angel Di Maria e Leandro Paredes dall'altra. Ci sono ancora dubbi per il Fideo a causa delle sue condizioni fisiche, ma i due centrocampisti prenderanno quasi sicuramente parte al match, dando così origine ad una sfida nella sfida.- Difficile però che potranno coesistere ancora a lungo anche nella Juve, soprattutto in virtù degli ultimi avvenimenti che sembrano spingere entrambi sempre più lontano dalla Mole Antonelliana. Ecco perchè quella di domenica sembra accomunare ulteriormente i destini, entrambi ex Psg, entrambi ad una finale Mondiale ed entrambi ancora con un futuro totalmente da scrivere.- Per quanto riguarda il francese è difficile ipotizzare che Madama accetti le condizioni di rinnovo imposte dalla madre agente Veronique e fissate attorno ai 10 milioni annui. Specie se da qualche mese a questa parte sembra essere rinato anche Manuel Locatelli, al quale la Juve vuole affidare le chiavi del centrocampo per i prossimi anni. Ecco perchè è allo stesso modo impensabile che la Vecchia Signora verserà i 22,6 milioni di euro nelle casse del Psg per riscattare il cartellino di Paredes, di conseguenza