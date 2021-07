La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa un confronto diretto tra i 22 giocatori che stasera si sfideranno a Wembley per la finale degli Europei Inghilterra-Italia. Questo il raffronto delle ali destre:"SAKA-CHIESA 2Saka ha vinto la concorrenza di fascia, con buoni spunti, ma anche con una saggia copertura tattica in società con Walker.Le meraviglie rifilate ad Austria e Spagna lo hanno già incoronato Leone di Wembley. Contiamo sul non c’è due senza tre."