La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa un confronto diretto tra i 22 giocatori che stasera si sfideranno a Wembley per la finale degli Europei Inghilterra-Italia. Questo il raffronto dei difensori centrali:"STONES-BONUCCI 2Stilisticamente Stones è il più elegante, anche troppo. Sta disputando un buon Europeo, ma è a rischio di deconcentrazione e non sempre reattivo a chiudere sulle imbucate.La prova in tandem con Chiellini, contro il Belgio, ha sfiorato la perfezione. Qualche passaggio a vuoto in altre a gare, ma sempre una presenza trascinante da leader. Vince il duello.MAGUIRE-CHIELLINI XMaguire non ha mai toccato i picchi di rendimento raggiunti da Chiellini in marcatura su Lukaku, ma ha tenuto una notevole costanza di rendimento. È stato l’anima difensiva dell’Inghilterra, pesante anche nelle proiezioni offensive: gol all’Ucraina.Parità il confronto tra i due mastini."