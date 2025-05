Finale Europa League, Tottenham-Manchester United: perché Kulusevski non gioca

Getty Images

Perché Kulusevski non gioca Tottenham-Manchester United

Tottenham e Manchester United si sfidano nella finale di Europa League a Bilbao. Un derby inglese che decreterà il vincitore della seconda competizione europea più importante. Per entrambe anche l'occasione di riscattare una stagione profondamente negativa, con una posizione in classifica molto inferiore rispetto a quanto immaginato. Oltre al trofeo, in palio c'è anche l'accesso alla prossima edizione di Champions League.Non sarà della partitache non solo non è tra i titolari ma neanche in panchina. Ovviamente non si tratta di una scelta tecnica ma è legata all'infortunio che l'ex Juventus ha subito recentemente. Kulusevski si è infatti fatto male al ginocchio ed è stato costretto a operarsi. tanta sfortuna per lo svedese che è stato uno degli imprescindibili del Tottenham in questa stagione e che deve rinunciare alla partita più importante. Di seguito probabili formazioni della partita.

TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Sarr, Bissouma, Bentancur; Johnson, Solanke, Son. All. PostecoglouMANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Onana; Lindelof, Maguire, Shaw; Diallo, Ugarte, Casemiro, Mazraoui; Fernandes, Mount; Hojlund. All. Amorim