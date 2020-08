Antonio Conte è arrivato fino in fondo in Europa League: Siviglia-Inter, la finale. Lo sfogo di qualche settimana fa è già alle spalle e l'ha confermato anche Marotta, quando si vince si dimentica tutto. E' così che funziona, no? Intanto l'allenatore nerazzurro non tocca nulla della formazione che ha vinto contro lo Shakhtar: copia e incolla di quattro giorni fa. Lopetegui fa solo una scelta diversa rispetto all'undici che ha battuto il Manchester United: De Jong preferito a En-Nesyri al centro dell'attacco.



Ecco le formazioni ufficiali:



SIVIGLIA (4-3-3): Bounou; Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilòn; Banega, Fernando, Jordan; Suso, De Jong, Ocampos. Allenatore: Julen Lopetegui.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore: Antonio Conte.