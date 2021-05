C'è la Juve del presente, che si gioca sul campo l'ultimo trofeo della stagione, e c'è la Juve che ragiona sul futuro, per tornare in vetta alla Serie A e a giocarsi le partite al top in Europa al più presto. Un anno di transizione da chiudere al meglio, per poi dare la caccia all'Inter, passando per il mercato. Ma nella giornata a Reggio Emilia, che si chiuderà con la Coppa Italia questa sera, ci sono diversi intrecci proprio di mercato. Come scrive Tuttosport, si infittiscono i contatti, in attesa di capire il budget, legato anche alla qualificazione in Champions League.



GOSENS E LOCATELLI - C'è un giocatore nell'Atalanta che piace moltissimo, più di tutti: Robin Gosens, un esterno mancino da 10 gol in questo campionato (11 e 6 assist in stagione), 19 in due anni e 27 in quattro anni a Bergamo. Ha ancora 26 anni e di recente si è preso anche una maglia nella Germania, ecco perché questo sembra il momento giusto per fare il salto. Con Juve e City su tutte pronte a cogliere questa occasione, nonostante la cifra ancora molto alta (40 milioni). Ma Atalanta e bianconeri hanno chiuso molti affari di recente (l'ultimo Cristian Romero, per cui il club si è mosso con la Juventus e pagherà il riscatto di 16 milioni) e potranno sedersi ancora al tavolo. E non è finita qui. Reggio Emilia, sottolinea Tuttosport, rappresenta anche l’opportunità di incontrare il Sassuolo per parlare di Manuel Locatelli: il club è pronto a cederlo e la Juve spinge, ma anche qui serve un importante esborso economico, oggi l'occasione giusta per continuare a parlarne.