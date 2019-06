Another trophy for these two..? Good luck to João Cancelo and @Cristiano in the #UEFANationsLeague final! #ForzaJuve pic.twitter.com/HeqVPtDad7 — JuventusFC (@juventusfcen) 9 giugno 2019

Questa serasi sfideranno all’Estádio do Dragão nella finale di Nations League. Un’occasione d’oro per Cristiano Ronaldo e compagni, che da campioni d’Europa in carica vogliono sollevare un altro trofeo davanti al proprio pubblico.- Non solo CR7: anche João Cancelo scalpita in vista del big match di stasera, dopo essere stato spedito in panchina nell’ultima sfida contro la Svizzera. Il profilo Twitter della Juventus fa l’in bocca al lupo ai due bianconeri: