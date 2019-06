Il Portogallo ha travolto la Svizzera e si è guadagnato l'accesso alla finale di Nations League, in cui affronterà l'Olanda. Fresco di tripletta rifilata alla Nazionale di Petkovic, Cristiano Ronaldo è pronto a sollevare un altro trofeo, in una stagione che l'ha visto protagonista dello scudetto vinto dalla Juventus. Dopo l'Europeo del 2016, capitan CR7 vuole regalare al Portogallo un altro titolo. Ecco come si prepara il fuoriclasse bianconero in vista del big match in programma domani sera: