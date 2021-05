Dal sito ufficiale dell'Atalanta: "Un ricamo speciale sulla maglia che verrà utilizzata dall’Atalanta il prossimo 19 maggio!

Finale Coppa Italia – Atalanta B.C. vs Juventus F.C – 19 maggio 2021 è il ricamo, su tre righe, che rende unica e speciale questa maglia. Da lunedì 10 maggio la maglia sarà disponibile all’Atalanta Store di viale Papa Giovanni XXIII 30, mentre da oggi la si può prenotare direttamente in negozio. In occasione di questo importante match è stata realizzata anche una sciarpa celebrativa già disponibile in negozio!".