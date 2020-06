Si infittisce la girandola di luoghi che ospiterà la prossima finale di Champions League. Dopo che la scelta iniziale di Istanbul è stata messa in forte dubbio a causa dell’emergenza coronavirus, sono emerse diverse ipotesi, come Lisbona, quella più accreditata. Alla lista, ora si aggiunge anche Madrid, tanto cara a Cristiano Ronaldo, che sarà impegnato ad agosto con la Juventus nel ritorno degli ottavi contro il Lione. Il sindaco della capitale spagnola, José Luis Martínez-Almeida, ha spiegato a 13tv: "So che si stanno prendendo accordi e voglio dichiarare il sostegno assoluto del municipio alla finale di Champions League a Madrid - riporta calcioefinanza.it -. Abbiamo le condizioni di sicurezza adeguate, abbiamo le infrastrutture e i servizi pubblici per sostenerla e invierebbe un messaggio al mondo che, nonostante il dramma che abbiamo vissuto, Madrid non si arrende ed è di nuovo in crescita".