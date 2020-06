La finale di Champions League non si giocherà più ad Istanbul. Da tempo, ormai, la Uefa sta cercando una soluzione alternativa, vista l'esigenza di giocare la competizione a porte chiuse. Così, per la fase ultima, era stata scartata l'opzione turca, quella designata ad inizio della stagione. ​Mehmet Kasapoglu, Ministro dello Sport turco, ha però parlato a TRT Sports, rilanciando la candidatura del suo paese. Ecco le sue parole: "​Non ho dubbi che la finale possa svolgersi nel migliore dei modi anche in Turchia. Siamo fiduciosi di ricevere buone notizie il 17 giugno".