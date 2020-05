In attesa che riaprano i campionati nazionali non ancora archiviati, ecco che pure la Champions League comincia a delineare il proprio calendario estivo. Come riporta Il Corriere dello Sport, la Turchia è pronta ad accogliere la finale della massima competizione europea che si dovrebbe disputare il 29 agosto (sabato) allo Stadio olimpico Ataturk, ad Istanbul. Agosto s'infiamma, con 40 partite da mettere in calendario, sia per Champions sia per Europa League. Per la Juventus, spunta anche la data del ritorno con il Lione, che si potrebbe giocare a Torino tra l'8 ed il 9 dello stesso mese. Dalla Uefa, comunque, hanno fatto sapere che sono pronti anche a rivedere il format in corsa (Final Eight o Final Four) qualora non ci fosse la possibilità di restare all'interno dei tempi stabiliti.