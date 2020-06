La Juve si prepara alla finale di coppa Italia contro il Napoli. La sfida tra bianconeri e azzurri è in programma mercoledì 17 giugno alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma. La squadra di Maurizio Sarri si sta allenando alla Continassa in preparazione per il match che mette in palio il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa. Mancheranno Giorgio Chiellini, Gonzalo Higuain e Merih Demiral, out per infortunio. Spera invece di recuperare Aaron Ramsey, non convocato per la semifinale di ritorno contro il Milan ma che sta lavorando per essere almeno in panchina nella finale contro il Napoli.