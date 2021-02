Secondo quanto riportato da Il Messaggero, è in dubbio la location della finale di Coppa Italia. Di norma, l'epilogo della competizione dovrebbe tenersi allo Stadio Olimpico di Roma. Ma quest'anno ci sono gli Europei, sì itineranti, ma con base di partenza proprio l'impianto della Capitale. Dunque, si iniziano a valutare le ipotesi per la sfida che vedrà contrapposte Juventus e Atalanta per il trofeo stagionale. Una delle possibilità è rappresentata dallo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, oltre chiaramente a San Siro, quindi Milano. Staremo a vedere: i vertici della competizione dovrebbero decidere il luogo nelle prossime settimane. Si conosce già la data: 19 maggio.