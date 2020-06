Il 17 giugno la Juve dei grandi si è arresa ai rigori al Napoli, 10 giorni dopo la selezione Under 23 bianconera può prendersi una parziale rivincita. E’ il giorno della finale di Coppa Italia di Serie C, con la squadra guidata da Pecchia che affronta, al Dino Manuzzi di Cesena, la Ternana, con fischio d’inizio alle 20.45.





Nata da due anni, la cosiddetta Juve B ha già la possibilità di vincere un trofeo, il primo possibile trionfo. Sulla strada per la finale Pecchia ha battuto, nell’ordine, Alessandria, Pro Vercelli, Piacenza e Feralpisalò. Questa sera avrà di fronte la Ternana, allenata dall’ex Atalanta Fabio Gallo, che ha superato Fermana, Avellino, Siena e Catania.



La partita, come detto, inizierà alle 20.45, e si giocherà ad Manuzzi di Cesena. Non ci sarà andata e ritorno: gara secca, con templi supplementari e rigori in caso di parità al 90’.



LE PROBABILI FORMAZIONI - Pecchia orientato a schierare Brunori unica punta, con il trio composto da Del Sole, Marchi e Zanimacchia a sostenerlo. Muratore in mediana.



TERNANA (4-3-1-2): Iannarilli; Parodi, Diakité, Celli, Mammarella; Palumbo, Paghera, Damian; Partipilo; Ferrante, Vantaggiato.



JUVENTUS UNDER 23 (4-2-3-1): Loria; Di Pardo, Coccolo, Delli Carri, Beruatto; Toure, Muratore; Del Sole, Marchi, Zanimacchia; Brunori.



DOVE VEDERLA IN TV - Ternana-Juve Under 23 sarà trasmessa in diretta, in chiaro, su RaiSport, canali 57 e 58 del digitale terrestre e 227 del satellite. Sarà possibile vedere la finale anche in streaming su RaiPlay e su Eleven Sports.