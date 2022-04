9









La Lega Serie A studia la divisione dei tifosi per la Coppa Italia. Insieme a Inter e Juventus, infatti, la Lega cerca di capire la suddivisione dei settori dello stadio Olimpico di Roma per la finale di Coppa Italia che si disputerà il prossimo 11 maggio. Come riporta Tuttosport, è stato questo il tema principale della riunione operativa di ieri tra rappresentanti dei club e organizzatori. Spetterà all’Osservatorio sulle manifestazioni sportive del Viminale dare il via libera: 30mila tagliandi per ogni tifoseria e altri 8mila biglietti gestiti direttamente dalla Lega Serie A, questi i numeri