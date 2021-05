18







di Nicola Balice, inviato a Reggio Emilia

Andrea Pirlo parla in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia.



GARA APERTA - "Come diceva prima Giorgio, la partita sarà lo stesso. Con l'Atalanta sai dove vai a finire. Ti fa alzare il ritmo, gioca con intensità, ti porta a giocare una partita a livello europeo. Loro conoscono noi, sappiamo a cosa andremo incontro, non credo sarà una partita molto diversa dalle altre due".



ATALANTA E BOLOGNA - "Pensiamo alla partita di domani, è una finale. C’è un trofeo da alzare. Siamo concentrati solo su questa partita. Ce la siamo guadagnati battendo l’Inter i due partite combattute. Abbiamo grande voglia di portare a casa questo trofeo".



BONUCCI - "Ha avuto un problema al ginocchio, ieri mattina in allenamento e non sarà a disposizione. Una distorsione e non sarà a disposizione. L'aspetto mentale non cambierà, siamo concentrati sulla finale, ciò che è successo domenica è passato e non deve intaccarci mentalmente, perdere energie. Poi parleremo di domenica prossima. Domani concentrati al massimo per portare il trofeo".



CONFERMA - "Ho già risposto mille volte, continuo a rispondere allo stesso modo: penso a finire il mio lavoro, cercando di vincere la partita di domani e poi domenica. Per il futuro ci sarà tempo per parlare".



RONALDO-KULU? - "Abbiamo diverse soluzioni per domani, non era la prima volta che Kulusevski giocava in quella soluzione. Può esserlo dall'inizio o in corso. Poi domani decideremo".



FISICAMENTE - "Sta molto bene la Juve. Guardiamo i dati a fine allenamento e ci danno ragione. Corre più degli altri, sprinta più degli altri. Nonostante fossimo in 10, con l'Inter abbiamo lavorato bene. Con il Milan abbiamo corso uguale. Conta la testa di più, se la testa sta bene poi il fisico arriva da sé".



TORNA IL PUBBLICO - "Cosa bella, entusiasmante, abbiamo avuto la fortuna di giocare in Champions con quasi 20mila spettatori e noti la differenza. Ci sono squadre più abituate a pressioni e tifosi che ti spingono alle spalle. Abbiamo bisogno anche di stimoli, alle volte è mancata".



DYBALA - "Sta bene, come ho detto prima, si è allenato bene e ha giocato una buona partita. L'altro giorno non c'è stato modo di metterlo in campo. E' a disposizione, pronto per giocare".



GASPERINI - "Sarò stato fortunato. Vuol dire che al primo anno ho fatto due finali, lui è riuscito a farne due in tanti anni nonostante le capacità dimostrate in questi anni. Percorsi diversi, caratteri diversi e ora si sta togliendo grandissima soddisfazione con il lavoro che sta facendo. Ha portato l'Atalanta in Champions, è riconosciuta in tutt'Europa. C'è da fargli i complimenti. Io sono all'inizio e speriamo di farne ancora tante".