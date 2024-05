C'era anche Nicolònel gruppo bianconero che nel primo pomeriggio di oggi è partito dall'aeroporto di Caselle alla volta di Roma, dove domani sera si disputerà la finale ditra. Ovviamente il centrocampista non potrà scendere in campo con la squadra, ma inizia a vedere la luce in fondo al tunnel: domenica, infatti, terminerà la sua squalifica per il caso scommesse, pertanto potrebbe essere schierato nel match di lunedì contro il, proprio l'ultima avversaria - ironia della sorte - contro cui ha giocato prima di essere sospeso dall'attività agonistica.